ВС РФ поразили до 400 украинских националистов в ДНР

Фото: Минобороны РФ

В районе Северска Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 16 сентября.

Сообщается, что, помимо потерь живой силы, противник лишился свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Кроме того, уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, передает пресс-служба МО РФ.

До этого заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего были нарушены возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области.

12 сентября стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны РФ наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что специальная военная операция примет «более решительный характер».