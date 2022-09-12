Аксенов выразил надежду на более решительный настрой спецоперации

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине и выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер». Об этом он сообщил в понедельник, 12 сентября.

— Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер, — отметил он в своем Telegram-канале.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в видеообращении, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении. Он отметил, что Вооруженные силы Украины пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что элитные подразделения Чеченской Республики приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Он отметил, что военные были отправлены в отпуск после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов.