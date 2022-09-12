Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 11 сентября, в Telegram-канале, что союзные силы РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении.
— Что касается угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи, — сообщил он.
Глава ДНР отметил, что Вооруженные силы Украины пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс.
11 сентября сообщалось, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.
Накануне сообщалось, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать войска для наращивания усилий на Донецком направлении.