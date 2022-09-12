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Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении
Фото: vk/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 11 сентября, в Telegram-канале, что союзные силы РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении.

— Что касается угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи, — сообщил он.

Глава ДНР отметил, что Вооруженные силы Украины пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс.

Видео: Telegram-канал / Дениса Пушилина

11 сентября сообщалось, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.

Накануне сообщалось, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать войска для наращивания усилий на Донецком направлении.

Спецоперации Денис Пушилин ДНР
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