ЦБ снизил ставку до 7,5 процента

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Банк России снизил ставку до 7,5 процента (с нынешних 8 процентов), сообщила пресс-служба банка в пятницу, 16 сентября.

Это снижение стало шестым подряд в текущем цикле смягчения, который начался в апреле. На последних двух заседаниях (в июне и июле) ЦБ выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле–мае, когда он только перешел к снижению ставки с рекордных 20 процентов, смягчение было еще более быстрым.

— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле, — рассказали в пресс-службе организации.

Российские банки предлагают юань, азербайджанский манат и казахстанский тенге. Именно эти три валюты наиболее популярны сейчас, валюту других стран в России можно приобрести, но она имеет некоторые минусы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.