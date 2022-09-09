«Замена евро и доллару»: эксперт рассказал, какие валюты имеет смысл покупать россиянам

Фото: Pixabay

Российские банки предлагают юань, азербайджанский манат и казахстанский тенге. Именно эти три валюты наиболее популярны сейчас, валюту других стран в России можно приобрести, но она имеет некоторые минусы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Эксперт отметил, что валюты стран СНГ вместе с китайским юанем относительно широко представлены в РФ.

— У нас есть валюты стран СНГ, входящих в ЕАЭС. Это, например, казахский тенге и азербайджанский манат. На этом, наверное, все заканчивается, потому что торговля с этими странами велась не очень обширная и доступность этих валют на рынке не самая высокая, их на рынке почти нет. Сейчас банки начинают предоставлять услуги депозитов в юанях. Наличных юаней тоже не очень много, но с точки зрения устойчивости юань лучше, чем тенге или манат. Потому что юань мягко привязан к доллару и по сути является прокси-валютой, привязанной к Америке, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, юань уже начинают использовать в качестве замены евро и доллару, которые сейчас не являются ни валютами накопления, ни валютами сбережения. Это связано с тем, что банки выдают на руки только по 10 тысяч в валюте (если она есть в наличии), все остальное можно забрать только в виде рублей.

При этом юань имеет достаточно большие перспективы, подчеркнул аналитик.

— Юань уже входит в корзину валют Международного валютного фонда, соответственно, он является полноценной валютой резерва. В перспективе он может заменить доллар в большой степени, потому что у нас сейчас даже частная торговля в основном идет с Китаем или странами, которые сотрудничают с Китаем. Они принимают юань в качестве оплаты. Но с юанем есть сложности в осуществлении платежей. Поэтому как альтернатива рублю он работает, но как скоро сможет в долгосрочной перспективе заменить доллар и евро — пока сложно сказать, — пояснил эксперт.

Несколько банков предлагают арабские дирхамы (валюта ОАЭ — прим. «ВМ»), но эти валюты имеют крайне низкую доступность в наличном виде, заметил специалист. Кроме того, в безналичном виде есть вторичные санкционные риски. Дирхам строго привязан к американскому доллару, если поступят просьбы от США, расчеты в дирхамах будут заморожены, уверен аналитик.

С турецкой лирой связываться не стоит, рекомендовал эксперт.

— В Турции очень высокая инфляция — больше 70 процентов. Ставки там ниже инфляции в семь-восемь раз. Турецкая лира находится на длительном пути ослабления, она сейчас хуже, чем валюта самой последней страны СНГ, — рассказал специалист.

Индийская рупия сейчас также не будет хорошим вариантом вложения, подчеркнул Кочетков. Это связано с тем, что в Индии наблюдается дефицит торговли и бюджета, что ведет к ослаблению валюты, объяснил собеседник «ВМ».

Открывая вклад в экзотической валюте, важно понимать, зачем это нужно, заметил специалист.

— Если это делается для сбережений, то есть и другие варианты. Если для торговли, то любые контрагенты в мире предпочитают базовые валюты, начиная с доллара и заканчивая юанем, все остальное котируется меньше. Если с точки зрения интереса проживания или отпуска в стране, в валюте которой человек хочет открыть вклад, то этим можно воспользоваться. В остальном нужно понимать, что все валюты являются плохими в условиях мирового финансового кризиса и высокой геополитической нестабильности. Ставки почти везде маленькие, даже в долларе они ниже инфляции. Так почти везде, кроме, наверное, Китая, где ставки все еще превышают инфляцию и более-менее обеспечивают защиту от размытия ценности денег, — рассказал Кочетков.

Как отметил эксперт, для состоятельных граждан есть варианты покупки золота и алмазов. Это доступно не всем, но для многих будет вариантом защиты от волатильности рубля. Такой актив хорош тем, что дорожает в зависимости от мировой экономической ситуации, а не от политики Минфина, подытожил эксперт.