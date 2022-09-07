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Экономист Юденков рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Что будет с курсом рубля в ближайшее время
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие месяцы рубль может стать менее крепким. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, курс евро может быть ниже доллара.

— Думаю, доллар будет не больше 70 рублей. С евро вообще получается катавасия, он может быть и ниже, потому что он «побежал» в Америку. У них очень тяжелое положение, поэтому евро может быть 66-68 при такой ситуации, — пояснил экономист.

Для граждан ситуация с курсом особого значения сейчас не имеет, подчеркнул Юденков. Более важно то, что за счет хороших урожаев, наличия нефти и газа страна без проблем переживет зиму. Однако для возобновления роста экономики понадобится активнее работать с импортом, в частности, из стран Юго-Восточной Азии, добавил специалист.

Экономист отметил, что прогнозы ситуации с рублем в ближайшее время делать довольно сложно.

— Про сентябрь я вообще пока ничего не знаю, краткосрочные прогнозы очень трудно давать. Все очень неопределенно и с параллельными поставками, и с решениями Европы по газу и нефти, будут ли они додавливать или все-таки сломаются. Факторов, кардинально меняющих потоки, очень много, — заключил Юденков.

Также в беседе с «ВМ» эксперт спрогнозировал новое снижение ключевой ставки до конца 2022 года.

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