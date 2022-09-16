MI6 и CIA: как западные страны влияют на конфликты близ границ России

Фото: mod.gov.az / Минобороны Азербайджана

В последние дни идет активное нарастание военных конфликтов между различными странами. Так, мы наблюдали за ходом событий на азербайджано-армянской границе, теперь мы видим военную эскалацию на территории стран Центральной Азии — Таджикистана и Киргизии. Политолог, специалист Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил причины развития межнациональных столкновений близ российских границ.

Эксперт считает, что развязыванием конфликтных ситуаций в Средней Азии, странах Южного Кавказа и Украины занимаются страны НАТО. Подобная тема, по его словам, является одной из основополагающих в странах западного мира. Так, она дает возможность давить на Россию с разных сторон.

— Еще несколько лет назад был подготовлен план по наступлению, так сказать, НАТО на Россию. Сейчас вот в открытую американцы заявляют, что главной задачей для них является использование азербайджано-армянского напряжения, Средней Азии и Малой Азии. То есть раскачивать ситуацию вдоль границы. Сейчас мы видим, как проходит саммит ШОС — это все невыгодно американцам и Евросоюзу. Все вот эти конфликты укладываются в парадигму заявлений западных стран, которые не хотят развития взаимоотношений России с другими странами, — разъяснил специалист.

Михайлов уточнил, что обострение азербайджано-армянского конфликта в эти дни произошло неслучайно.

— За несколько дней до конфликта в Ереван приезжал спецпредставитель американского президента, он должен был доехать и до Баку, но не доехал. В это же время Пашинян, выступая на экономическом форуме во Владивостоке, говорил, что Азербайджан готовит провокацию. Все это неслучайно, это единая линия западных спецслужб, разработанная для нивелирования влияния России на другие страны. Также это даст возможность задавить РФ экономически и позволит повлиять на развитие ее национальных интересов за рубежом, — сказал он.

При этом политолог предполагает, что в азербайджано-армянском конфликте принимали участие сотрудники CIA (ЦРУ, американская спецслужба — прим. «ВМ»), а участниками таджикско-киргизской истории являются сотрудники британской разведывательной службы MI6.

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