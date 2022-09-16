Политолог Марков прокомментировал заявления Польши о репарациях от России

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Требование Польши к России о возмещении ущерба за Вторую мировую войну безосновательное и аморальное. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков отметил, что советский народ спас страну от порабощения и уничтожения.

— Но Польша предала прошлое, своих спасителей и вместо этого хочет их ограбить и поработить. Это абсолютно аморальное и политически наглое поведение в типично польском стиле, — отметил Марков в комментарии «360».

Политолог добавил, что в большинстве европейских стран Польшу не просто не уважают, а даже презирают за частое хамское поведение. По словам Сергея Маркова, этой стране не хватит авторитета для того, чтобы стать великим государством.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно потребовать репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от РФ. Однако никаких исторических оснований для репараций нет, передает издание argumenti.ru.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях.