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Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях

Евгений Жуков
Политика
Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

По мнению спикера, слова польского президента реабилитируют фашизм, а также оскорбляют память наших предков, сражавшихся за свободу и независимость польского народа. Володин отметил, что Польша на сегодняшний день существует как государство только благодаря России.

— Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности, — написал Володин у себя в Telegram-канале.

15 сентября стало известно, что президент Польши выступил за то, чтобы республика потребовала от России репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Германия начала эту войну, а Россия якобы присоединилась к ней.

В июле сообщалось, что руководство Польши намерено продолжить добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

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