Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музеи Москвы стали участниками всероссийской программы «Школьный Музей Победы»

Лала Манушакян
Город
Музеи Москвы стали участниками всероссийской программы «Школьный Музей Победы»
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьные музеи Москвы примут участие во всероссийской программе «Школьный музей Победы». В рамках мероприятия семь образовательных учреждений станут партнерами Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 16 сентября.

Так, экспертная комиссия Музея Победы подвела итоги отбора заявок и утвердила перечень школ, которые примут участие в проекте. Так, в список вошли музеи школ № 491, № 709, № 902, № 1212, № 1476, № 1539, № 2054.

— Теперь, помимо участия во всероссийских конкурсах, курсах и форумах, партнеры со всей страны могут экспонировать свои выставки в зале Музея Победы. В этом учебном году впервые все экспозиции в рамках программы будут представлены школьными музеями из разных уголков нашей страны. Это серьезный опыт для музейных активистов из регионов, — отмечается в сообщении.

Так, например, партнером школы № 1212 из ЮЗАО стал Музей истории и Боевой Славы Московского военного округа противовоздушной обороны, а школы № 2054 из ЦАО — сразу несколько музеев: Музей истории школы, Музей Боевой Славы 1-й стрелковой дивизии имени Русанова, Музей Боевой Славы 310-й Новгородской дивизии, Музей «Русская изба», Музей Боевой Славы 27-й Гвардейской Ясско-Кишиневской орденов Кутузова и Суворова танковой бригады.

Отмечается, что с 2019 года к программе присоединилось 1319 музеев из 85 регионов России, Белоруссии и ДНР, передает пресс-служба.

При этом отмечается, что партнерами мероприятия станут 81 школа из 39 регионов страны. Известно, что больше всего заявок поступило от музеев, посвященных истории школ и населенных пунктов.

городские программы История Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте