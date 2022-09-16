Музеи Москвы стали участниками всероссийской программы «Школьный Музей Победы»

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьные музеи Москвы примут участие во всероссийской программе «Школьный музей Победы». В рамках мероприятия семь образовательных учреждений станут партнерами Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 16 сентября.

Так, экспертная комиссия Музея Победы подвела итоги отбора заявок и утвердила перечень школ, которые примут участие в проекте. Так, в список вошли музеи школ № 491, № 709, № 902, № 1212, № 1476, № 1539, № 2054.

— Теперь, помимо участия во всероссийских конкурсах, курсах и форумах, партнеры со всей страны могут экспонировать свои выставки в зале Музея Победы. В этом учебном году впервые все экспозиции в рамках программы будут представлены школьными музеями из разных уголков нашей страны. Это серьезный опыт для музейных активистов из регионов, — отмечается в сообщении.

Так, например, партнером школы № 1212 из ЮЗАО стал Музей истории и Боевой Славы Московского военного округа противовоздушной обороны, а школы № 2054 из ЦАО — сразу несколько музеев: Музей истории школы, Музей Боевой Славы 1-й стрелковой дивизии имени Русанова, Музей Боевой Славы 310-й Новгородской дивизии, Музей «Русская изба», Музей Боевой Славы 27-й Гвардейской Ясско-Кишиневской орденов Кутузова и Суворова танковой бригады.

Отмечается, что с 2019 года к программе присоединилось 1319 музеев из 85 регионов России, Белоруссии и ДНР, передает пресс-служба.

При этом отмечается, что партнерами мероприятия станут 81 школа из 39 регионов страны. Известно, что больше всего заявок поступило от музеев, посвященных истории школ и населенных пунктов.