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Более 80 школьных музеев вошли во всероссийскую программу Музея Победы

Лейла Алиева
Город
Более 80 школьных музеев вошли во всероссийскую программу Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В период с марта по август этого года 81 школа из 39 регионов страны стала партнером московского Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 16 сентября.

— Теперь, помимо участия во всероссийских конкурсах, курсах и форумах, партнеры со всей страны могут экспонировать свои выставки в зале Музея Победы. В этом учебном году впервые все экспозиции в рамках программы будут представлены школьными музеями из разных уголков нашей страны. Это серьезный опыт для музейных активистов из регионов, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Уточняется, что больше всего заявок поступило от музеев, посвященных истории школ и населенных пунктов, а также школьных музейных комнат, рассказывающих о ветеранах Великой Отечественной войны, структурных подразделениях армии и флота.

С начала работы программы к ней присоединилось 1319 музеев из 85 регионов России, ДНР и Белоруссии. В числе лидеров по количеству участников программы Москва и Московская область (144 музея), Пензенская область (104 музея), Санкт-Петербург и Ленинградская область (99 музеев), Тюменская область (97 музеев).

Недавно в Музее Победы состоялся ежегодный телемост «Москва — Беслан — мы вместе!», который объединил около 100 участников в офлайн- и онлайн-формате.

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