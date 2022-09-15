Телемост «Москва — Беслан — мы вместе!» состоялся в московском Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы провел ежегодный телемост «Москва-Беслан — мы вместе!», который объединил около 100 участников в офлайн и онлайн формате. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия представители столичной школы № 1164 и средней школы города Беслана обсудили совместные проекты и поделились планами на учебный год. Во время телемоста с обращениями выступили министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков, министр образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Элла Алибекова, полковник запаса, член подразделения «Альфа», участник спецоперации в Беслане Виталий Демидкин, руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, а также руководители и учащиеся общеобразовательных учреждений.

— Каждый из нас пропустил страшные события в Беслане через свое сердце. Сопереживая людям, потерявших своих детей, родных и близких, мы проводим в День солидарности в борьбе с терроризмом в школах столицы различные мероприятия. Ежегодный телемост между школьниками Москвы и Беслана стал важнейшей их частью, — отметил Молотков.

Также участники телемоста вспомнили историю трагедии, а также почтили память жертв минутой молчания.

В Музее Победы снова стартовали образовательно-исторические квесты для учеников столичных школ. На протяжении всего учебного года участниками иммерсивных программ в рамках масштабных выставок «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» станут свыше 160 тысяч московских школьников.