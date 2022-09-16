Врач рассказал, каким должно быть давление у пожилых людей

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какие показатели давления у пожилых людей являются нормой.

— Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140, — пояснил медик.

По его словам, уровень давления во многом зависит от времени суток. Так, у одной категории людей давление может подниматься в первой половине дня, у другой категории — во второй половине дня. По вопросам нормализации давления Серебрянский рекомендует обращаться к специалисту, который выявит причину повышенного давления и поможет привести его в пределы нормы.

При этом, если не предпринимать попытки снизить высокое давление, может увеличиться риск кровоизлияния в мозг, инфаркта миокарда, отека легких, сердечной недостаточности. Также возможны тромботические или тромбоэмболические осложнения, передает «Москва 24».

До этого кардиолог, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков перечислил причины остановки сердца в эксклюзивном материале «Вечерней Москвы».