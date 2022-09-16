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Задержанного в Подмосковье наркоторговца выдали нервы и фотоаппарат

Степан Жирнов
Происшествия
Задержанного в Подмосковье наркоторговца выдали нервы и фотоаппарат
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Орехово-Зуево 1-й проезд козлова Карта всех событий

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в продаже наркотиков в Орехово-Зуеве. Мужчину выдало необычное поведение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину во время патрулирования территории возле жилых домов в 1-м проезде Козлова. 30-летний местный житель постоянно оглядывался по сторонам, а также фотографировал местность на телефон.

— При проверке документов гражданин сильно нервничал, не мог объяснить причину, по которой он проводил фотосъемку местности, — пояснила Петрова.

Тогда полицейские провели личный досмотр мужчины и обнаружили в карманах его куртки 12 свертков с порошком. Также в мобильном телефоне сотрудники обнаружили координаты мест закладок.

При дальнейшей проверке адресов стражи правопорядка обнаружили еще 14 свертков с аналогичным порошком.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Экспертиза показала, что вещество является наркотиком — мефедроном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.

Другого торговца мефедроном задержали в центре столицы 15 сентября. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили в его машине 30 пакетов с наркотиком.

Подмосковье Орехово-Зуево Московская область Наркотики Уголовные дела
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