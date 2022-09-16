Как получить наследство умершего родственника

Сюжет:Проще, чем кажется
После смерти близкого человека на его имущество могут претендовать сразу несколько человек. Кто имеет право получить наследство и как стать его полноправным владельцем — в материале «Вечерней Москвы».
— упомянутые в завещании люди;
— наследники по наследственному договору;
— родственники умершего;
— обладатели права на обязательную долю наследственного имущества;
— упомянутые в уставе наследственного фонда.
— предоставить нотариусу заявление о праве на наследство в течение полугода;
— получить у нотариуса данное свидетельство;
— заплатить госпошлину.
— герои Советского Союза или Российской Федерации;
— полные кавалеры ордена Славы;
— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
— сожители наследодателя, которые проживали с ним на момент смерти и продолжают жить по сей день.
— абсолютно любое имущество;
— возможность использования объектов авторского права;
— право на участие в коммерческой организации, акции;
— все задолженности.