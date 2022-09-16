Как получить наследство умершего родственника

Фото: Пресс-служба Госдумы

После смерти близкого человека на его имущество могут претендовать сразу несколько человек. Кто имеет право получить наследство и как стать его полноправным владельцем — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может претендовать:

— упомянутые в завещании люди;

— наследники по наследственному договору;

— родственники умершего;

— обладатели права на обязательную долю наследственного имущества;

— упомянутые в уставе наследственного фонда.

Как стать владельцем наследства:

— предоставить нотариусу заявление о праве на наследство в течение полугода;

— получить у нотариуса данное свидетельство;

— заплатить госпошлину.

Кто может не платить госпошлину:

— герои Советского Союза или Российской Федерации;

— полные кавалеры ордена Славы;

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

— сожители наследодателя, которые проживали с ним на момент смерти и продолжают жить по сей день.

Что переходит по наследству:

— абсолютно любое имущество;

— возможность использования объектов авторского права;

— право на участие в коммерческой организации, акции;

— все задолженности.