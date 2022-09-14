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«Наследственный договор приоритетнее завещания»: как получить имущество умершего родственника

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как получить имущество умершего родственника
Фото: Пресс-служба Госдумы

После смерти близкого родственника человек получает право унаследовать его имущество. «Вечерняя Москва» разбиралась, как получить наследство, как быть, если на имущество претендуют сразу несколько человек, и могут ли лишить права на наследство.

Кто может претендовать

Человек имеет законное право на наследство, если:

  • он упомянут в завещании;
  • является наследником по наследственному договору.

Если таких документов нет, то достаточно:

  • быть родственником умершего;
  • иметь право на обязательную долю наследственного имущества;
  • или быть упомянутым в уставе наследственного фонда.

Если умерший не составил завещание или наследственный договор, то его имущество в равных долях распределяется между наследниками первой очереди (детьми, супругом или родителями умершего).

Если родственников первой очереди нет или они приняли решение не заявлять о своем праве, то в наследство вступают братья и сестры умершего. Если они также по какой-то причине не могут стать новыми владельцами имущества, то наступает очередь дальних родственников.

Что такое обязательная доля

Некоторые потенциальные наследники имеют право на обязательную долю, независимо от содержания завещания. К таким наследникам относятся:

  • нетрудоспособные дети;
  • иждивенцы;
  • супруг и родители умершего;
  • несовершеннолетние дети.

Они могут получить не менее половины доли, которая была бы им положена при наследовании по закону. Эта оговорка действует и в том случае, если в завещании им причитается меньше половины.

Чем наследственный договор отличается от завещания

При составлении завещания наследников не уведомляют о воле человека и условиях, которые необходимо соблюсти для получения наследства. Наследственный договор предполагает наличие различных оговорок: например, в него могут входить определение круга наследников и порядок перехода имущества, обязанности сторон договора совершить какие-либо действия и другие тонкости.

Наследственный договор приоритетнее завещания. Его должны подписать все участники, после чего он заверяется нотариально. При этом наследодатель имеет право распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению даже в том случае, если это лишит наследника прав на имущество.

Как стать полноправным владельцем имущества

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство к человеку окончательно переходит собственность умершего. Для этого понадобится заплатить пошлину:

  • для родственников она составит 0,3 процента от стоимости имущества (максимум — 100 тысяч рублей);
  • для остальных наследников — 0,6 процента (не более миллиона рублей).

Инвалиды I и II группы имеют скидку 50 процентов по всем видам нотариальных действий.

От уплаты пошлины освобождаются:

  • герои Советского Союза или Российской Федерации;
  • полные кавалеры ордена Славы;
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Также пошлина не выплачивается в случае, если наследник проживал с наследодателем в одной квартире на момент его смерти и продолжает жить сейчас.

Пошлина не потребуется, если наследодатель погиб в результате выполнения государственных или общественных обязанностей. Еще один случай, при котором от пошлины освободят: если наследуются финансовые активы (вклады, деньги на счете, страховые суммы и др.).

Какие еще есть подводные камни

Адвокат Александр Почуев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что подать заявление нотариусу необходимо в течение полугода.

— Право на наследство возникает с момента смерти лица, чье имущество наследуется. Нотариус открывает наследственное дело. Как только нотариус уведомляет компетентные органы, заявление от наследников принимается им в течение полугода, — рассказал эксперт.

Как заметил собеседник «ВМ», если наследников несколько и между ними возникает спор, сначала они могут попробовать решить вопрос самостоятельно. Если в договорном порядке это сделать не получится, необходимо подавать иск в суд, пояснил Почуев.

По словам специалиста, наследованию подлежит абсолютно любое имущество. Также по наследству переходит возможность использования объектов авторского права.

— Все, что входит в понятие «имущество», подлежит наследованию точно так же, как и права на использование интеллектуального труда, произведения и т. д. Авторское право неотчуждаемо, но право на использование наследуется. Права на участие в коммерческой организации, акции, какая-то дебиторская задолженность, которая подлежит взысканию в пользу умершего, — все это включается в имущественную массу и наследуется, — перечислил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что вместе с имуществом к наследнику переходят все задолженности, которые связаны с наследством. Например, если за принятую в наследство квартиру нужно вносить платежи по ипотеке, придется это делать, уточнил собеседник «ВМ».

В некоторых случаях человека могут лишить наследства, предупредил эксперт.

— Есть такое понятие, как ненадлежащий наследник. Например, если человек способствовал смерти своего родственника, не выполнил условия договора или иным образом проявляет себя ненадлежащим наследником, он может быть в судебном порядке лишен наследства, — объяснил специалист.

Можно лишиться наследства, если в течение полугода с момента смерти без уважительной причины не подать заявление, отметил Почуев.

— Возможны пропуски как по уважительной причине, так и по неуважительной. Понятно, что для человека, который допустил пропуск по неуважительной причине, наступают последствия, и его права как наследника не могут быть реализованы по истечении шестимесячного срока. Если пропуск был по уважительной причине, в судебном порядке можно восстановить свои права и постараться залезть в наследственную массу, — заключил адвокат.

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