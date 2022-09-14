Как получить имущество умершего родственника

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После смерти близкого родственника человек получает право унаследовать его имущество. «Вечерняя Москва» разбиралась, как получить наследство, как быть, если на имущество претендуют сразу несколько человек, и могут ли лишить права на наследство.
Человек имеет законное право на наследство, если:
Если таких документов нет, то достаточно:
Если умерший не составил завещание или наследственный договор, то его имущество в равных долях распределяется между наследниками первой очереди (детьми, супругом или родителями умершего).
Если родственников первой очереди нет или они приняли решение не заявлять о своем праве, то в наследство вступают братья и сестры умершего. Если они также по какой-то причине не могут стать новыми владельцами имущества, то наступает очередь дальних родственников.
Некоторые потенциальные наследники имеют право на обязательную долю, независимо от содержания завещания. К таким наследникам относятся:
Они могут получить не менее половины доли, которая была бы им положена при наследовании по закону. Эта оговорка действует и в том случае, если в завещании им причитается меньше половины.
При составлении завещания наследников не уведомляют о воле человека и условиях, которые необходимо соблюсти для получения наследства. Наследственный договор предполагает наличие различных оговорок: например, в него могут входить определение круга наследников и порядок перехода имущества, обязанности сторон договора совершить какие-либо действия и другие тонкости.
Наследственный договор приоритетнее завещания. Его должны подписать все участники, после чего он заверяется нотариально. При этом наследодатель имеет право распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению даже в том случае, если это лишит наследника прав на имущество.
После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство к человеку окончательно переходит собственность умершего. Для этого понадобится заплатить пошлину:
Инвалиды I и II группы имеют скидку 50 процентов по всем видам нотариальных действий.
От уплаты пошлины освобождаются:
Также пошлина не выплачивается в случае, если наследник проживал с наследодателем в одной квартире на момент его смерти и продолжает жить сейчас.
Пошлина не потребуется, если наследодатель погиб в результате выполнения государственных или общественных обязанностей. Еще один случай, при котором от пошлины освободят: если наследуются финансовые активы (вклады, деньги на счете, страховые суммы и др.).
Адвокат Александр Почуев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что подать заявление нотариусу необходимо в течение полугода.
— Право на наследство возникает с момента смерти лица, чье имущество наследуется. Нотариус открывает наследственное дело. Как только нотариус уведомляет компетентные органы, заявление от наследников принимается им в течение полугода, — рассказал эксперт.
Как заметил собеседник «ВМ», если наследников несколько и между ними возникает спор, сначала они могут попробовать решить вопрос самостоятельно. Если в договорном порядке это сделать не получится, необходимо подавать иск в суд, пояснил Почуев.
По словам специалиста, наследованию подлежит абсолютно любое имущество. Также по наследству переходит возможность использования объектов авторского права.
— Все, что входит в понятие «имущество», подлежит наследованию точно так же, как и права на использование интеллектуального труда, произведения и т. д. Авторское право неотчуждаемо, но право на использование наследуется. Права на участие в коммерческой организации, акции, какая-то дебиторская задолженность, которая подлежит взысканию в пользу умершего, — все это включается в имущественную массу и наследуется, — перечислил эксперт.
Адвокат подчеркнул, что вместе с имуществом к наследнику переходят все задолженности, которые связаны с наследством. Например, если за принятую в наследство квартиру нужно вносить платежи по ипотеке, придется это делать, уточнил собеседник «ВМ».
В некоторых случаях человека могут лишить наследства, предупредил эксперт.
— Есть такое понятие, как ненадлежащий наследник. Например, если человек способствовал смерти своего родственника, не выполнил условия договора или иным образом проявляет себя ненадлежащим наследником, он может быть в судебном порядке лишен наследства, — объяснил специалист.
Можно лишиться наследства, если в течение полугода с момента смерти без уважительной причины не подать заявление, отметил Почуев.
— Возможны пропуски как по уважительной причине, так и по неуважительной. Понятно, что для человека, который допустил пропуск по неуважительной причине, наступают последствия, и его права как наследника не могут быть реализованы по истечении шестимесячного срока. Если пропуск был по уважительной причине, в судебном порядке можно восстановить свои права и постараться залезть в наследственную массу, — заключил адвокат.