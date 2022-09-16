Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Регулятор идет на опережение»: аналитик объяснил, почему Центробанк снизил ключевую ставку

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Регулятор идет на опережение»: аналитик объяснил, почему Центробанк снизил ключевую ставку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Понижение ключевой ставки на полпроцента благоприятно скажется на российской экономике. В следующем году тенденция на снижение продолжится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам специалиста, многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.

— Это ожидаемо, рынок в целом так и считал. Я читаю своих коллег — все ждали 7,5 процента, никаких сюрпризов нет. Впервые за очень длительный период было такое единодушие. У нас наблюдается снижение инфляции, летом вообще была дефляция, плюс правительство справедливо считает, что снижение ключевой ставки поддержит реальный сектор экономики. Это решение нейтрально для рубля и фондового рынка, все было заложено в ценах, — рассказал Разуваев.

Как отметил собеседник «ВМ», в ближайшее время банки продолжат снижать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Возможно, снижение будет происходить даже быстрее с учетом ожиданий дальнейшего понижения ключевой ставки, предположил эксперт.

Аналитик заметил, что в данный момент ключевая ставка в России ниже уровня инфляции.

— Пока в реальном выражении ставка отрицательная, инфляция выше, но регулятор идет на опережение. Ключевая ставка в идеале должна быть чуть выше инфляции. У нас был в этом году большой скачок, а сейчас инфляция стабилизируется, думаю, что по итогам года будет 12 процентов. В следующем году — меньше 10 точно, — спрогнозировал Разуваев.

По мнению экономиста, чтобы поддержать реальный сектор, Центробанк может снизить ключевую ставку до семи процентов к концу года и до пяти–шести — к следующему лету. Ниже она опускаться не будет, иначе ставки по депозитам станут совсем непривлекательными. Исторический минимум ключевой ставки в России — 4,25 процента, заключил эксперт.

Банк России снизил ставку до 7,5 процента (с нынешних восьми процентов). Об этом сообщила пресс-служба банка в пятницу, 16 сентября.

Эксперты Ключевая ставка ЦБ РФ Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте