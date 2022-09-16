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Психолог Хорс развеял мифы об осенней хандре

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Хорс развеял мифы об осенней хандре
Фото: shutterstock

Чем реалистичнее и спокойнее будут мысли человека о депрессии, тем меньше она будет его беспокоить. Об этом рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По словам эксперта, то, что люди обычно называют осенней депрессией, — это биохимическая реакция человеческого организма на недостаток солнца и тепла. Подобная реакция наблюдается у всех — у кого-то в меньшей, у кого-то в большей степени.

— В депрессию впадают те, кто это явление не хочет принимать как норму. Это такие люди, которые считают, что не должно быть ухудшения состояния и они всегда должны быть энергичны и бодры. Это мнение противоречит реальности. В результате они испытывают, кроме самого биохимического снижения ресурсности, еще и психологическое напряжение, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Психолог отметил, что необходимо признать: периодически испытывать упадок сил — это нормально. Этот период нужно пережить, и не стоит себя критиковать за промахи и ошибки.

До этого психолог Дарья Мельникова посоветовала для борьбы с осенней хандрой дать организму время перестроиться в межсезонье. Необходимо соблюдать режим сна и не следует забывать про физические нагрузки, передает RT.

Ухудшение настроения осенью отмечает большинство людей по всему миру. Однако осенняя депрессия — не клинический диагноз, а только один из видов осенней хандры. С чем связано ухудшение настроения осенью и как себя приободрить — в материале «Вечерней Москвы».

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