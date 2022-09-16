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Собянин рассказал о создании гастрономического кластера «Депо. Три вокзала»

Евгений Белоусов
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Собянин рассказал о создании гастрономического кластера «Депо. Три вокзала»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Гастрономический кластер «Депо. Три вокзала» откроется рядом с Комсомольской площадью в столице. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это бывшее трамвайное депо, которое уже много лет не использовалось по назначению и, по сути дела, превратилось в такую депрессивную территорию. Представить себе, что здесь можно сделать что-то такое с точки зрения привлечения людей, культурных мероприятий, было сложно, — заметил он.

По словам Собянина, на этой территории будет два интересных объекта. Это Музей транспорта, который здесь рядом создается, и «Депо. Три вокзала». Это фуд-корты, гастрономический кластер по типу того «Депо», которое было создано рядом с Белорусским вокзалом. Однако это место более демократичное, подчеркнул мэр.

Мэр добавил, что гастрономическое «Депо. Три вокзала» откроется в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, здесь появится и бизнес-парк, посвященный гастрономическим технологиям. Территория вокруг кластера была благоустроена.

Сейчас в здании бывшего Рязанского трамвайного парка ведется комплексная реставрация. Предполагается, что реставрационные работы будут завершены в 2022 году. Помимо фуд-молла, бизнес-кластера, здесь будет кинопаркинг. Ожидается, что ежегодно новый музей будут посещать более 500 тысяч человек.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что столичные власти продолжают активно развивать Зеленоград: там строят новые жилые дома, школы, детские сады и поликлиники.

По его словам, в городе были укреплены берега Михайловского пруда, обновлены пешеходные дорожки и ограждение на набережной, а также обустроены многие газоны и цветники. Также этой осенью планируются работы по высадке деревьев.

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