Набиуллина объяснила, почему впервые не надела брошь после заседания ЦБ по ставке

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит поводов снова надевать броши после заседаний регулятора относительно ключевой ставки. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 сентября.

— Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Украшения, которые глава ЦБ надевала на пресс-конференции по итогам заседаний, где принимались решения о ключевой ставке, воспринимались как отдельные сигналы об экономической ситуации в стране.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие знаки подавала глава Центробанка россиянам. Например, в марте 2020 года первой брошью со смыслом стало украшение в виде неваляшки. Тогда оно было выбрано как символ стойкости на фоне падающих рынков.

В пятницу, 16 сентября, Банк России снизил ставку с 8 процентов до 7,5 процента. Такое снижение уже стало шестым подряд в цикле смягчения начиная с апреля текущего года. Центробанк на последних заседаниях, которые проводились в июне и июле, выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле–мае, когда регулятор только перешел к снижению ставки с рекордных 20 процентов, смягчение было еще более быстрым.