Олимпийская чемпионка Мамун рассказала, как обманывала тренера

Фото: Личный архив Маргариты Мамун

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой рассказала о «хулиганских» моментах своей спортивной карьеры. Так, спортсменка не раз сбегала на свидание к своему нынешнему мужу Александру Сухорукову.

— У меня были такие хулиганские моменты в жизни. Вот, на свидание к Сашке бегала со спортивной базы в Новогорске через дырку в заборе. Недавно вместе с ним проезжали там, я так расстроилась, когда увидела, что забор поменяли. Теперь он узкий, очень твердый, теперь его не разломать. Когда была коронавирусная пандемия, мои тренеры были на базе. Я им через колючую проволоку передавала вещи всякие, — рассказала она.

Телеведущая также рассказала о том, как появилась подобная дыра в заборе. По словам Утяшевой, ее сделал один из борцов олимпийской сборной России. Молодой человек откликнулся на просьбу гимнастки и разъединил проволоку в заборе.

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