Здоровая конкуренция: как развиваются международные спортивные связи России во время санкций

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко и директор Музея Победы Александр Школьник (слева направо) рассматривают экспозицию музея, посвященную националистическим движениям / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

15 сентября в Москве прошло заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов России и Белоруссии. «Вечерняя Москва» узнала, как развиваются международные связи во время санкций.

В Музее Победы где-то сверху с периодичностью в пять секунд звучит стук метронома. На стенах — документы, рассказывающие о действиях националистических движений во времена Великой Отечественной войны и преступлениях, которые совершаются на Украине сегодня. Музей Победы — это одно из мест, где побывал президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вместе с членами делегации.

Рассматривая документы, можно увидеть упоминания о вкладе, который внесли советские солдаты. Тогда россияне, белорусы и жители других республик вместе объединились против общего врага. И победили. Тем же самым представители двух стран занимаются и сейчас.

Виктор Лукашенко отметил, что в условиях санкций совместные действия олимпийских комитетов Беларуси и России обязательно помогут спортсменам обоих государств поддерживать свой высокий уровень.

— Сейчас трудное время для спортсменов. Наши атлеты — бойцы. И, преодолевая трудности, мы будем добиваться успеха по всем направлениям. А мы со стороны НОК сделаем все, чтобы их защитить и помочь, — сказал Виктор Лукашенко.

Он добавил, что белорусские спортсмены и раньше выступали в российских турнирах, а сейчас сотрудничество усилится, чтобы у атлетов была возможность развиваться и улучшать результаты благодаря конкуренции.

Большой вклад в международное сотрудничество вносит Москва. На стадионах и городских площадках проводится много соревнований, куда приезжают спортсмены из Белоруссии, Армении, Азербайджана и других дружественных стран.

Например, недавно прошел фестиваль новых олимпийских видов спорта, в котором поучаствовали более 150 российских и зарубежных атлетов. Там они состязались в искусстве выполнять трюки на скейтбордах. По мнению президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина, Москва — главное место для развития этого спорта.

— В столице мы можем осуществлять свои самые главные задумки по продвижению скейтбординга. Мы не так давно провели масштабный фестиваль экстремальных видов спорта, в котором приняли участие атлеты из 28 стран мира, — сказал Вдовин.

А по мнению вице-президента Федерации художественной гимнастики Москвы Нины Суворовой, санкции стимулируют открывать новые таланты.

— Завершившуюся Спартакиаду сильнейших по художественной гимнастике можно смело ставить в один ряд с чемпионатом мира или даже с Олимпиадой, так как на нее собрались сильнейшие атлеты страны, — сказала Суворова.

Она добавила, что в Москве воспитываются сильнейшие спортсмены.

КСТАТИ

С 22 по 25 сентября при поддержке Департамента спорта Москвы состоится ежегодный предсезонный баскетбольный турнир «Кубок имени Александра Гомельского». В борьбу вступят четыре лучшие российские команды, а также сербские клубы. В этом году шесть команд-участниц будут поделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. А решающий день, который включает в себя матчи за 5-е место, бронзовые медали и финал, — 25 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Бабошин, заместитель председателя Комитета по спорту и туризму Московской торгово–промышленной палаты:

— Спорт всегда являлся одной из самых сильных сторон столицы. В условиях санкций изменилось только то, что теперь перенесены все крупные международные турниры, которые должны были проводиться у нас в городе. Но в любом случае мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, проводим всероссийские соревнования и поддерживаем столичных атлетов на соревнованиях в других регионах. Мы движемся только вперед и не обращаем внимания на неправомерные решения по отношению к нам.