Ученица Винер рассказала, как поборола свои комплексы

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За спортивную карьеру у олимпийской чемпионки Маргариты Мамун было немалое количество комплексов. По словам спортсменки, они были связаны с ее внутренней неуверенностью. В связи с этим гимнастка решила поделиться важностью принятия себя.

— Дело не только в спорте. Есть девочки, которые страдали от буллинга в школе. Есть красотки, которые находят в себе изъяны. Нужно полюбить себя и принять. Хотя мне этого не хватало, я смотрела на девчонок, которые как танки выходят. У них нет потерь на выходе, они уверены в себе. А я выхожу — не уверена в себе. У меня не было вот этого классного ощущения уверенности. Но это очень важно для всех, — заявила она.

При этом Мамун добавила, что во время спортивной карьеры ей приходилось комплексовать из-за своего веса, но даже это не помешало гимнастке завоевать олимпийское золото в Рио-де-Жанейро.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как полному человеку перестать стесняться спортзала. По его словам, люди, имеющие лишний вес, перед занятиями в спортзале могут скооперироваться с теми, у кого есть аналогичные проблемы.