Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученица Винер рассказала, как поборола свои комплексы

Араз Салехов
Общество
Ученица Винер рассказала, как поборола свои комплексы
Фото: ТАСС / Артем Геодакян

За спортивную карьеру у олимпийской чемпионки Маргариты Мамун было немалое количество комплексов. По словам спортсменки, они были связаны с ее внутренней неуверенностью. В связи с этим гимнастка решила поделиться важностью принятия себя.

— Дело не только в спорте. Есть девочки, которые страдали от буллинга в школе. Есть красотки, которые находят в себе изъяны. Нужно полюбить себя и принять. Хотя мне этого не хватало, я смотрела на девчонок, которые как танки выходят. У них нет потерь на выходе, они уверены в себе. А я выхожу — не уверена в себе. У меня не было вот этого классного ощущения уверенности. Но это очень важно для всех, — заявила она.

При этом Мамун добавила, что во время спортивной карьеры ей приходилось комплексовать из-за своего веса, но даже это не помешало гимнастке завоевать олимпийское золото в Рио-де-Жанейро.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как полному человеку перестать стесняться спортзала. По его словам, люди, имеющие лишний вес, перед занятиями в спортзале могут скооперироваться с теми, у кого есть аналогичные проблемы.

Здоровье Маргарита Мамун Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте