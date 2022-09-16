Ряд поездов задерживается на Павелецком направлении МЖД из-за нештатной остановки грузового состава

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Из-за незапланированной остановки грузового состава по техническим причинам несколько поездов задерживается на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Сегодня в 16:58 на участке Домодедово — Бирюлево Павелецкого направления МЖД совершил незапланированную остановку по техническим причинам грузовой поезд. В 17:27 поезд продолжил движение с помощью вспомогательного локомотива, — говорится в сообщении.

Как отмечается, по этой причине с отклонением от графика следуют несколько пригородных поездов, среди которых один аэроэкспресс. Интервал варьируется от девяти до 37 минут. В настоящее время перевозчик принимает меры по сокращению опозданий, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 19 сентября. По направлению в Москву и из Москвы будут увеличены интервалы, некоторые поезда отменят, а у части поменяется расписание.