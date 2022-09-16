Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ряд поездов задерживается на Павелецком направлении МЖД из-за нештатной остановки грузового состава

Елена Самойлова
Город
Ряд поездов задерживается на Павелецком направлении МЖД из-за нештатной остановки грузового состава
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Из-за незапланированной остановки грузового состава по техническим причинам несколько поездов задерживается на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Сегодня в 16:58 на участке Домодедово — Бирюлево Павелецкого направления МЖД совершил незапланированную остановку по техническим причинам грузовой поезд. В 17:27 поезд продолжил движение с помощью вспомогательного локомотива, — говорится в сообщении.

Как отмечается, по этой причине с отклонением от графика следуют несколько пригородных поездов, среди которых один аэроэкспресс. Интервал варьируется от девяти до 37 минут. В настоящее время перевозчик принимает меры по сокращению опозданий, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 19 сентября. По направлению в Москву и из Москвы будут увеличены интервалы, некоторые поезда отменят, а у части поменяется расписание.

опоздание МЖД Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте