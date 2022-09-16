Борис Титов объявил об уходе с поста бизнес-омбудсмена России

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов покидает свой пост. Об этом он рассказал в пятницу, 16 сентября.

— Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента, — заметил он.

Уточняется, что полномочия Титова закончились еще в июне. Однако пока не будет назначен новый омбудсмен, Титов продолжит работу по координированию аппарата. Сам же он предполагает, что на должность нового уполномоченного должен быть назначен кто-нибудь из предпринимателей, передает «Интерфакс».

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил главе администрации президента Антону Вайно письмо. В нем он предложил назначить новым бизнес-омбудсменом страны генерального директора платформы «ЗаБизнес.РФ» Элину Сидоренко.

Шохин отметил, что на своем посту она показала себя квалифицированным специалистом, передает РБК.

В июне Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что продукция покинувшей российский рынок Coca-Cola может вновь оказаться на прилавках магазинов страны с помощью механизма параллельного импорта.