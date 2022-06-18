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Титов: Coca-Cola можно завозить в Россию по параллельному импорту

Араз Салехов
Общество
Титов: Coca-Cola можно завозить в Россию по параллельному импорту
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Продукция Coca-Cola может вновь оказаться на прилавках российских магазинов с помощью механизма параллельного импорта. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

— Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы, — отметил он.

При этом бизнес-омбудсмен добавил, что ввозить на территорию страны технологическое оборудование с помощью вышеуказанной системы получится лишь частично.

— Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных, — рассказал он.

Титов в заключении рассказал ТАСС, что на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям, которые позволят заменить недостающие детали в России.

При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает введенные в отношении России санкционные меры беспрецедентными, однако уверен, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно». По его словам, для начала нужно определить те товары, от которых страна наиболее зависима.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие напитки заменят ушедший из России бренд газировки.

Россия Импорт напитки
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