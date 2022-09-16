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Приметы и советы

Первое заседание Экспертного совета по науке при Дептрансе прошло на Северном Речном вокзале

Елена Самойлова
Город
Первое заседание Экспертного совета по науке при Дептрансе прошло на Северном Речном вокзале
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На Северном Речном вокзале прошло первое заседание Экспертного совета по науке. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Как уточняется, совет собрали с целью оценить перспективные проекты Транспортного комплекса по задействованию российских научных разработок и инновационных технологий в транспорте. С появлением совета внедрение новых передовых проектов на транспорте ускорится.

Председателем стал профессор, доктор экономических наук Виктор Гришин. По его словам, департаментам приходится принимать непростые решения по поводу транспортной обстановки в столице, и работа совета настроена на то, чтобы улучшить ее.

— От того, как работает транспортно-логистическая система в Москве, зависит очень многое: развитие экономики, решение социальных вопросов, обеспечение нормальной городской среды и качество жизни, — добавил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов отметил, что важно уделять особое внимание подготовке новых специалистов в области транспорта. Тогда в скором будущем в комплекс придут профессионалы с уникальными компетенциями, которые позволят реализовать все проекты города.

Первое заседание Экспертного совета по науке при Дептрансе прошло на Северном Речном вокзале Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В первом заседании совета также приняли участие ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. По итогам заседания глава столичного дептранса Максим Ликсутов напомнил, что в правительстве Москвы предусмотрена система грантов, благодаря которой вузы могут проводить исследования в области транспорта.

— Мы привлекаем к работе студентов этих вузов, а лучшим из них предлагаем работу в Транспортном комплексе Москвы. Перед нами сегодня стоит большая задача — консолидировать научные и технические усилия и объединиться на базе научных школ, привлечь студентов, чтобы создать задел для развития городского транспорта, — резюмировал Ликсутов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2024 году на Новорязанской улице откроется Музей транспорта.

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