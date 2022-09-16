Первое заседание Экспертного совета по науке при Дептрансе прошло на Северном Речном вокзале

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На Северном Речном вокзале прошло первое заседание Экспертного совета по науке. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Как уточняется, совет собрали с целью оценить перспективные проекты Транспортного комплекса по задействованию российских научных разработок и инновационных технологий в транспорте. С появлением совета внедрение новых передовых проектов на транспорте ускорится.

Председателем стал профессор, доктор экономических наук Виктор Гришин. По его словам, департаментам приходится принимать непростые решения по поводу транспортной обстановки в столице, и работа совета настроена на то, чтобы улучшить ее.

— От того, как работает транспортно-логистическая система в Москве, зависит очень многое: развитие экономики, решение социальных вопросов, обеспечение нормальной городской среды и качество жизни, — добавил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов отметил, что важно уделять особое внимание подготовке новых специалистов в области транспорта. Тогда в скором будущем в комплекс придут профессионалы с уникальными компетенциями, которые позволят реализовать все проекты города.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В первом заседании совета также приняли участие ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. По итогам заседания глава столичного дептранса Максим Ликсутов напомнил, что в правительстве Москвы предусмотрена система грантов, благодаря которой вузы могут проводить исследования в области транспорта.

— Мы привлекаем к работе студентов этих вузов, а лучшим из них предлагаем работу в Транспортном комплексе Москвы. Перед нами сегодня стоит большая задача — консолидировать научные и технические усилия и объединиться на базе научных школ, привлечь студентов, чтобы создать задел для развития городского транспорта, — резюмировал Ликсутов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2024 году на Новорязанской улице откроется Музей транспорта.