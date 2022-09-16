Собянин: Открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Музей транспорта Москвы на Новорязанской улице планируется открыть в конце 2024 года. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

Как отметил Собянин, историческое здание Гаража грузовых машин на Новорязанской улице вскоре станет московским Музеем транспорта. Здание планируется открыть в 2024 году. При этом глава столичного дептранса Максим Ликсутов добавил, что все строительные работы будут завершены в 2023 году. Ожидается, что ежегодно музей будут посещать не менее 500 тысяч человек.

С 1948 по 2015 год в здании располагался 4-й автобусный парк Мосгортранса, а после его ликвидации мэр принял решение провести реставрацию памятника архитектуры и разместить в нем постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы.

— В историческом здании гаража грузовых машин на Новорязанской улице мы разместим уникальную коллекцию вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники, — отметил Собянин.

Будущая экспозиция музея посвящена технологическим, урбанистическим и антропологическим аспектам функционирования транспортной системы Москвы. В общей сложности будет выставлено 53 экспоната — автобусы, трамваи, троллейбусы, электробус, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники.

До этого Собянин рассказал о создании гастрономического кластера «Депо. Три вокзала».