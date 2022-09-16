Процесс выведения ненужных вещей из организма: врач назвал основные принципы интервального голодания

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Интервальное голодание является эффективным методом похудения, который заключается в длительном перерыве между основными приемами пищи. О главных принципах диеты — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал в эфире «Вечерки ТВ» врач-педиатр Александр Карасев, интервальное голодание подразумевает под собой 16-часовой отказ от пищи.

— В остальные восемь часов времени организм должен получить необходимые питательные вещества, микроэлементы и восполнить потраченные калории, — поделился Карасев.

Он отметил, что интервальное голодание способствует похудению, так как запускает аутофагию — регенерацию на клеточном уровне.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Интервальное голодание: вред или польза?

— Когда у человека есть избыток ненужных веществ в организме, он не тратит их, а накапливает. Интервальное голодание запускает процесс их выведения, — объяснил врач.

Собеседник «ВМ» дополнил также, что жировые отложения — это энергия, которую человек не использовал, а интервальное голодание помогает ее израсходовать.

Кроме того, специалист рассказал, о чем свидетельствует постоянное чувство голода. По словам диетолога, существуют психологические и физиологические причины. Например, желание есть от скуки свидетельствует о психологических причинах.