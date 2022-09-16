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На конференции в Москве обсудили историческую роль Петра I

Василий Плиткин
Общество
На конференции в Москве обсудили историческую роль Петра I
Фото: Сергей Бабурин / Вечерняя Москва

В Москве состоялась конференция, в рамках которой обсуждались популяризация истории России и поддержание памяти о славных героях российского государства. Она прошла 15 сентября на базе всероссийской общественной организации «Офицеры России», главным организатором конференции стал Российский союз неправительственных организаций «Отечество».

В 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I и 300-летие петровского указа 1722 года «О приискании на Дону каменного угля и руд», который положил начало угольному промыслу России в Донбассе.

Выступающие рассказывали о колоссальной роли Петра I в становлении России. Кроме того, на конференции обсуждалась закладка мемориального парка-аллеи в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Она состоится 30 сентября, правительство Москвы выделило для аллеи место на территории парка «Измайлово» вблизи Строкинского укрепления.

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