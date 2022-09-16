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«Сириус» запускает новый проект по искусственному интеллекту для школьников

Елена Самойлова
Общество
«Сириус» запускает новый проект по искусственному интеллекту для школьников
Фото: Pexels

Образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе центра в пятницу, 16 сентября.

Как отмечается, программа реализуется благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

15 сентября стартовал массовый дистанционный курс по знакомству с базовыми понятиями искусственного интеллекта. Участники узнают, какие вызовы стоят перед исследователями в области искусственного интеллекта, в каких сферах применяется это направление и как в будущем технологии будут менять жизнь человека. Всего на платформе «Сириус. Курсы» доступны 18 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам — математике и программированию.

Практическая часть нового проекта включает в себя дистанционные программы «Сириус. Лето» и «Уроки настоящего». Российские компании предлагают школьникам задачи, которые они будут решать совместно со специалистами и наставниками. Задания из области искусственного интеллекта представят научно-технологический университет «Сириус» и индустриальные партнеры.

— Во время обучения предусмотрена поддержка ребят специалистами по сопровождению. В любой момент у ученика есть возможность задать любой вопрос опытным преподавателям, студентам-магистрам и аспирантам ведущих вузов страны, — рассказал генеральный директор АНО «Сириус. Технологии», координатор проекта по обучению школьников искусственному интеллекту Антон Гусев.

Принять участие в проекте может ученик любой российской школы, вне зависимости от региона. Общение с наставниками и экспертами будет проходить в режиме онлайн. Школьники, которые проявят себя в работе над проектами, смогут принять участие в очной проектно-образовательной программе по искусственному интеллекту в образовательном центре «Сириус».

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