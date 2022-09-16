Врач раскрыла, какое растительное масло является самым полезным

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Нерафинированное растительное масло первого отжима является самым полезным для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, а также рассказала, в чем заключается польза продукта.

— Лучше выбирать масло первого отжима, чтобы получить всю гамму полезных компонентов из состава и направить их на пользу собственному здоровью. Рафинированное масло проходит несколько стадий технологической обработки, поэтому состав меняется. Образуются трансжиры. Рафинированные масла зачастую бывают смешанными. Там могут быть глицидиловые эфиры, которые будут поддерживать любые воспалительные процессы, вплоть до онкологии, — подчеркнула медик.

По словам диетолога, рекомендуется покупать масло в небольших объемах, так как он в течение шести недель окисляется. При этом емкость, где находится продукт, следует выбирать в темном стекле. Масло также следует брать из более темного места на прилавке, передает «Москва 24».

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания.