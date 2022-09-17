Ефимов: Образовательные онлайн-сервисы Москвы увеличили выручку почти на 62 процента

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За январь–июнь 2022 года крупнейшие образовательные онлайн-платформы столицы заработали свыше 13,6 миллиарда рублей, что на 61,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сфера онлайн-обучения переживает подъем с начала пандемии, когда дополнительное образование перешло в цифровой формат из-за введенных ограничений. Пользователи оценили удобство дистанционных учебных программ, поэтому интерес к ним сохраняется до сих пор. Прирост количества клиентов образовательных онлайн-курсов подтверждается числом чеков о приобретении таких услуг. За шесть месяцев этого года оно выросло на 46 процентов — до 753 тысяч. В результате выручка учебных платформ увеличилась почти на 62 процента и достигла 13,6 миллиарда рублей, — рассказал он.

Заместитель мэра добавил, что средняя стоимость услуг за шесть месяцев выросла на 19 процентов — с 21,6 до 25,7 тысячи рублей.

Как отметили в департаменте экономической политики и развития города Москвы, наиболее востребованными являются такие сферы онлайн-образования, как IТ, иностранные языки, маркетинг, дизайн и финансы. Многие компании, предоставляющие данные услуги, увеличили за год выручку и число клиентов в разы вне зависимости от размера бизнеса.

Ефимов подчеркнул, что в последнее время на рынке дистанционного образования появляются площадки, которые предлагают курсы по саморазвитию в области психологии, культуры, искусства и красоты, что также свидетельствует о развитии отрасли дополнительного онлайн-обучения и о востребованности такого формата у потребителей.

До этого сообщалось, что образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами.