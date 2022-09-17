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Москвичам рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей в городе

Елена Самойлова
Город
Москвичам рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей в городе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 120 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в столице. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, что позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году уже провели реконструкцию почти 120 километров водопроводных и канализационных сетей, мероприятия проходят во всех административных округах, — рассказал он.

Заместитель мэра подчеркнул, что Москва — лидер среди городов России по обновлению инженерных систем. Он отметил, что с 2011 года в столице реконструировали около 1,3 тысячи километров водопроводных и более 580 километров канализационных сетей.

По словам Бирюкова, более 90 процентов работ выполняется бестраншейными методами. Применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.

До этого Бирюков рассказал, что отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября.

Петр Бирюков Реконструкция Москва
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