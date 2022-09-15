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Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

Георгий Соланович
Город
Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября
Фото: unsplash

Системы отопления в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе — на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней, — сказал Бирюков.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства отметили, что все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом.

14 сентября сообщалось, что специалисты комплекса завершили подготовительные работы автомобильных баз коммунальной техники города. Кроме того, прошла подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Они разместятся возле объектов транспортной инфраструктуры перед началом похолодания.

До этого Бирюков заявил, что более 1,5 тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений. Уточняется, что система теплоснабжения города уже полностью готова к новому отопительному сезону.

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