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Диетолог развеяла миф о пользе салатов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог развеяла миф о пользе салатов
Фото: Pexels

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, почему овощные салаты не так уж полезны.

— Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережевывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат, — объяснила она.

По словам специалиста, при контакте овощей и фруктов с железными элементами, происходит их окисление, а если хранить такой салат несколько дней, то все полезные свойства будут утрачены, передает URA.RU.

До этого Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно питаться во время рабочего дня. Она отметила, что перекусы во время рабочего дня допустимы, однако не стоит пренебрегать основными приемами пищи и питаться по режиму. Так как, если человек пропускает обед, будет переедание после работы. Скучная и однообразная сидячая работа провоцирует человека есть больше, а противостоять этому можно достаточным употреблением белковой пищи.

Здоровье Овощи салаты
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