Андрей Бочкарев сообщил о готовности Дмитровского путепровода на 45 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Готовность Дмитровского путепровода длинной более 300 метров составляет 45 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 17 сентября.

— На данный момент ведутся работы по строительству подпорных стен, опор строящегося путепровода, а также укрупнение металлических конструкций пролетных строений. Общую готовность объекта можно оценить в 45 процентов, — рассказал он.

По словам заммэра, на обновленном путепроводе появится по четыре полосы в каждом направлении. Всего специалисты отремонтируют два километра дорог, в том числе путепровод длиной 312 метров, а на территорию уложат 2,4 гектара газона, высадят деревья и кустарники.

Благодаря реконструкции путепровода улучшится связь с северным участком Московского скоростного диаметра и появится возможность построить третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) и высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Все работы планируется завершить к концу 2023 года.

Также на юге столицы специалисты капитально отремонтировали Чурскую эстакаду. Ремонт эстакады проводился в четыре этапа с поочередным перекрытием одной полосы в каждом направлении.