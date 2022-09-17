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Дочь Пересильд затравили в школе из-за популярных родителей

Лейла Алиева
Общество
Дочь Пересильд затравили в школе из-за популярных родителей
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Старшая дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна решила пойти по стопам родителей и сниматься в кино, но одноклассники девочки агрессивно реагируют на это.

За первые шаги в кино Анну начали травить в школе. По мнению одноклассников, она получает роли только благодаря своим знаменитым родителям.

— Когда я в первый раз подобное услышала, то плакала, было обидно. Я ведь проходила пробы, съемки были сложными, — поделилась Анна.

Девочка в девять лет уже снялась в фантастическом фильме «Черновик», а недавно она получила одну из главных ролей в картине «Тибра», пишет Teleprogramma.pro.

Недавно начался новый учебный год, знаменитости повели своих наследников в школы, но не простые, а самые престижные. Так, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша ходит в подмосковную школу с очень солидной репутацией «Перспектива». А дочери телеведущей Ксении Бородиной Мария и Теона ходят в гимназию имени Евгения Примакова, стоимость года обучения в которой составляет около 800 тысяч рублей.

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