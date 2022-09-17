Минобороны сообщило о попытках ВСУ обстрелять территорию у Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные снова начали обстреливать районы Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

— Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции, — говорится в сообщении.

Всего ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, российская армия подавила их ответным огнем. При этом радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, пишет РИА Новости.

В этот же день Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера с американским. На кадрах можно увидеть, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. После этого показан БТР M113, который поставляют США. В результате схватки он остался брошенным украинскими военными.