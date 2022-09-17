Дорожный ремонт участка Ленинского проспекта завершился в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты завершили дорожный ремонт участка Ленинского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 17 сентября.

— В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка — пять километров, — говорится в сообщении.

В рамках проведенных работ были частично отфрезерованы нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтированы смотровые колодцы, уложено новое дорожное покрытие. В ближайшее время работники нанесут все линии дорожной разметки.

Всего задействовано свыше 400 специалистов и 150 единиц техники, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты закончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест. Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках. Всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорог.