Юлианна Караулова назвала причину ухода от продюсера Максима Фадеева

Фото: vk/yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова рассказала о причинах прекращения работы с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

— После «Фабрики» он стал болеть, прошел год, ничего в моей карьере не происходило. Я позвонила Максу и попросила меня отпустить, он отпустил, — рассказала она.

При этом она была первой из участников «Фабрики звезд», кого отпустили с контракта. После этого многие артисты звонили Карауловой, чтобы узнать, как ей это удалось. Через месяц Фадеев пригласил певицу в группу «Серебро», однако та отказалась, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

В начале мая артистка отметила свой день рождения. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» она рассказала о своих успехах, комплексах, денежных потерях и планах. Она отметила, что главным достижением за последний год является рождение сына Александра. Данное событие, по словам певицы, затмило все остальные.