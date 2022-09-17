Более пяти тысяч городских объектов уже получили отопление в Москве

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Свыше пяти тысяч городских объектов уже получают отопление. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 17 сентября.

— Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах — школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем трех тысячах зданий, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в социальных учреждениях тепло подают по заявкам администраций, на данный момент все работы проходят в штатном режиме.

Кроме того, отопление подали уже в двух тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов. Все системы и тепловые сети уже готовы к подаче тепла в остальных жилах домах.

Системы отопления в жилых домах столицы начнут включать 18 сентября. По словам Бирюкова, решение принято в связи с погодными условиями. На следующей неделе также включат отопление в промышленных и торговых объектах столицы. Процедура займет несколько дней.