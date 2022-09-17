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Токаев утвердил переименование Нур-Султана в Астану

Елена Самойлова
В мире
Токаев утвердил переименование Нур-Султана в Астану
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к конституции, вводящие однократный семилетний президентский мандат и меняющие название столицы с Нур-Султана на Астану. Об этом в субботу, 17 сентября сообщили в его пресс-службе.

Как уточняется, Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», согласно которому полномочия главы государства продлены с пяти до семи лет без права переизбрания.

Кроме того, в документе содержится норма о смене наименования казахской столицы из Нур-Султана в Астану, передает РИА Новости.

По мнению политолога Юрия Светова, которым он поделился с «Вечерней Москвой», нынешний глава Казахстана хочет провести реальную перестановку сил в республике и окончательно отойти от влияния бывшего президента.

Также эксперт добавил, что, когда конституция обновится и Токаев будет вновь избран президентом, тогда и будет ясно, собирается ли он что-то менять в системе управления Казахстана или будет проведена некая рокировка во власти.

Казахстан Конституция Касым-Жомарт Токаев
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