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«Декоративные вещи»: почему Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Декоративные вещи»: почему Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана обратно в Астану. Подобное заявление может говорить о том, что нынешний глава страны хочет провести реальную перестановку сил в республике и окончательно отойти от влияния бывшего президента. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

— Пикантность подобному заявлению придает то, что Токаев был инициатором переименования столицы. Тогда люди в Казахстане высказывали несогласие с тем, чтобы присвоить городу имя живого человека. Видимо, нынешнему президенту Казахстана так хотелось выразить благодарность Назарбаеву, заверить окружение, что он будет верным продолжателем его идей. Вот и пошел Токаев на этот шаг. Но январские события изменили ситуацию: во время драк, митингов были требования, связанные с лишением Назарбаева тех привилегий, которые ему были даны после ухода с поста. Они звучали очень громко и в том числе в отношении того, чтобы снова появилось название Астана, а не Нур-Султан, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что в дальнейшем глава Казахстана начал понимать важность отхода от проназарбаевской системы.

— Постепенно Токаеву стало понятно, что если он продолжит цепляться за какие-то символические вещи вроде названия столицы Нур-Султан, то он будет терять поддержку людей. Там еще были некие символические шаги. В частности, изменения в Конституции Казахстана. Но это пока декоративные вещи, думаю, когда Конституция будет новая и Токаев будет вновь избран президентом, тогда и будет ясно, собирается ли он что-то менять глубинное в системе управления Казахстана или будет проведена некая рокировка во власти, в которой казахстанцы будут жить как прежде, — подытожил Светов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, зачем Токаеву внеочередные выборы президента и кто будет его оппонентом.

Казахстан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев
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