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Ликсутов: Более половины пользователей каршеринга в Москве владеют собственным автомобилем

Елена Самойлова
Город
Ликсутов: Более половины пользователей каршеринга в Москве владеют собственным автомобилем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 50 процентов пользователей каршеринга в столице владеют собственный автомобилем. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Больше половины пользователей каршеринга — это люди, у которых есть своя машина. И человек выбрал, соответственно, не поехал на своей машине, а выбрал каршеринг. Это значит — он свою машину оставил, снизил нагрузку на уличную дорожную сеть, — сказал он.

Заммэра привел данные статистики, согласно которым ежедневно автомобилями каршеринга пользуются от пяти до семи человек. Соответственно, от 50 до 100 тысяч машин не выезжают на дороги столицы из-за каршеринга, и тем самым экономят пространство для тех, для кого личное авто является необходимостью, подчеркнул Ликсутов.

Заммэра также отметил, что Москва — мировой лидер по количеству автомобилей каршеринга. По его словам, направленные на поддержку такси и каршеринга программы будут продлены на 2023 год, передает «Москва 24».

Накануне москвичам рассказали, какие изменения в схеме движения ввели на дорогах города.

Транспорт Автомобили Максим Ликсутов Каршеринг Москва
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