Болат, Рочестер и Грей: психотерапевт объяснила, почему женщин цепляют абьюзеры

кадр из телесериала «Постучись в мою дверь», 2020

Герои популярных фильмов и книг зачастую становятся объектом воздыхания женщин. Однако эти персонажи не отличаются положительными качествами, а зачастую и вовсе ведут себя непорядочно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему женщин притягивают такие популярные образы, как мистер Рочестер из романа «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, Кристиан Грей из книги «Пятьдесят оттенков серого» автора Э. Л. Джеймс или Серкан Болат, персонаж популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Что цепляет

Как рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, популярные герои кинофильмов цепляют женщин своей внешней красотой и успешностью.

— Также женщинам присущ синдром «спасительницы». Они считают, что могут исправить мужчин, приручить их, — пояснила Жесткова.

Однако в реальной жизни, по словам собеседницы «ВМ», абьюзеры, ничего особенного из себя не представляя, дают женщинам яркие эмоции и ощущение того, что они любимы и нужны.

— Многие отмечают, что в этих отношениях они желанны и любимы, хотя эти ощущения длятся очень недолго, а большую часть времени женщина страдает, — дополнила врач.

Причины

Так почему женщины все равно выбирают абьюзеров? По словам психотерапевта, есть несколько причин.

Травматический опыт

— Если женщина изначально находилась только в таких отношениях, ей трудно осознать что бывает по-другому, — отметила Жесткова.

Плохой пример из детства

По словам собеседницы «ВМ», многие женщины выросли в неполных семьях, поэтому им сложно понять, как строить здоровые отношения.

Детские травмы

— Например, ребенок, который не получал должной любви и заботы от родителей, подсознательно ищет подобного партнера, — прокомментировала врач.

Чувство долга

Как отметила Жесткова, если с малых лет ребенку внушали, что он должен заслужить любовь, в будущем это может отразиться на выборе партнера. Женщина будет искать того, кому придется доказывать свои чувства.

Как избежать

Специалист поделилась, что выйти из отношений, где один из партнеров является жертвой, можно только после осознания проблемы.

— Если женщина сама не признается в том, что она страдает в отношениях, никто не сможет помочь ей завершить их, — заключила Жесткова.

Также специалист рассказал, как определить абьюзера при первом знакомстве. Как считает психолог, жесткость партнера в вопросах, которые не требуют принципиальности, являются тревожным звоночком для женщины.