Как распознать абьюзера

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Никто не застрахован от того, что партнер может оказаться абьюзером. Тем более в начале отношений не каждый может справиться со шквалом эмоций и адекватно оценить своего избранника. Психолог Елизавета Жесткова рассказала «Вечерней Москве», какие признаки говорят о неадекватности мужчины.

По ее словам, должно пройти небольшое количество времени, чтобы женщина заметила первые звоночки. Главное — внимательно наблюдать за поведением нового знакомого.

— В первый день знакомства мы вряд ли сможем распознать, что мужчина является абьюзером. Для этого необходимо некоторое время. Однако узнать его можно за первые несколько дней общения, — поделилась эксперт.

Психолог отметила, что тотальный контроль и чрезмерная забота — неотъемлемая часть поведения абьюзера. Однако многие женщины воспринимают такое поведение иначе.

— Такой мужчина будет пытаться контролировать каждый шаг женщины. Также многие женщины в начале отношений воспринимают это как проявление заботы. Они отмечают, что она немного чрезмерная, с учетом того, что вы только недавно познакомились. Некоторые думают, что это особенное проявление сильной влюбленности, — пояснила Жесткова.

Специалист отметила, что мужчина-абьюзер будет всеми способами ограничивать общение женщины с подругами и родственниками. Ему важно остаться единственным человеком в ее близком окружении.

— Мужчина постоянно будет звонить и узнавать, где и с кем находится его избранница. Абьюзер будет убеждать ее не общаться со своими подругами под предлогом, что с ними что-то не так. Ему важно убедить жертву, что она нужна только ему, — заверила она.

Эксперт уверена, что абьюзер будет убеждать жертву в ее неправильном поведении и внешнем виде. Женщина начнет чувствовать постоянное чувство вины и стыда.

— Очень важный момент, что женщина начинает чувствовать себя все время оправдывающейся. Ее не будет покидать ощущение, что она что-то сделала не так и в чем-то виновата. Мужчина будет критиковать ваш внешний вид и поведение, делать вас виноватой во многих вещах. Он будет делать все, чтобы выглядеть правым в любой ситуации, — предупредила эксперт.

Постепенно мужчина завладеет женщиной и начнет устраивать ей эмоциональные качели. Их отношения будут напоминать две крайности.

— Вскоре мужчина начнет создавать эмоциональные качели. Отношения будут выглядеть так: все прекрасно, у нас любовь и тут же все плохо, я во всем виновата. Вас будет постоянно колбасить и крутить туда-сюда. На такие качели очень легко подсаживаются эмоционально нестабильные люди, — заключила психолог.