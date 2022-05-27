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Психотерапевт Кадрова объяснила, как распознать токсичного человека в себе и окружающих

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как распознать токсичного человека в себе и окружающих
Фото: Pexels

Суть токсичности заключается в ситуации, когда в ходе общения возникает чувство тревоги, опасности, желание защититься. Определение «токсичный» применимо скорее к отношениям, а не к личности — один и тот же человек может быть откровенным токсиком в одной социальной роли и «белым и пушистым» в другой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской Клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

— Например, домашний тиран – искренний и отзывчивый друг, а неадекватно требовательный начальник – заботливый муж и отец, — пояснила врач.

Она также рассказала, что психолог Стивен Карпман предложил модель взаимодействия между людьми. В треугольнике Карпмана существует три роли, радикальное проявление каждой из которых — это один из типов токсичного поведения:

— Агрессоры – могут проявлять себя не только через нападки, но и через неконструктивную критику и необоснованные замечания; жертвы – постоянно требуют к себе внимания и жалости; спасатели – сверхопекающие люди, постоянно стремящиеся нарушить личные границы под предлогом участия и заботы, любители раздавать непрошенные советы.

Как понять, что вы находитесь в токсичных отношениях

По словам психотерапевта, в первую очередь важно задать себе вопрос: «Комфортно ли мне с этим человеком (партнером, коллегой, заказчиком и т.д.)?»:

— Если ответ отрицательный, то да, скорее всего, вы попали под влияние токсика. Однако это еще не повод рубить сплеча и заканчивать отношения (тем более, если с токсиком вас связывают не дружеские или романтические отношения, а определенные обязательства). Попробуйте донести до человека причину вашего беспокойства, обозначить личные границы, табуированные темы, так как иногда за фасадом токсичности может скрываться неуверенность в себе и тревога. Здесь на ум как раз приходит аналогия с ядовитыми растениями или насекомыми – устрашающий, хищный вид на самом деле служит защитой от неизвестной и агрессивной среды. Если же вы не будете услышаны, и в отношениях ничего не изменится, то из них надо выходить или, если невозможно прекратить их полностью, постараться ограничить взаимодействие.

Что делать, если я — токсичный

По мнению Кадровой, совершенно нетоксичные люди (опять же, скорее нетоксичное поведение) — это редкость.

— Каждый бывал токсичным: мы можем нарушить чужие границы, обидеть или даже нанести моральную травму, не осознавая этого. Но если вы задумываетесь над вопросом: «А не токсичный ли я?», «Правильно ли я себя веду в этой ситуации?» — это уже неплохо. Сомнение в собственной правоте, наличие критики, допущение того, что токсичным можете быть и вы сами, уже дают вам возможность корректировать свое поведение, — пояснила психотерапевт.

Она также отметила, что важно понимать: токсичность — не данность, не врожденное качество.

— Токсиками не рождаются – токсиками становятся. Причин этому может быть множество, начиная с усвоенных в детстве моделей поведения в дисфункциональной семье («токсичные» обесценивающие или гиперопекающие родители), низкой самооценки, пережитого самим токсиком травматичного опыта в отношениях, заканчивая некоторыми психическими расстройствами, для которых характерен низкий уровень эмпатии, эгоцентризм или депрессивный взгляд на вещи, — подчеркнула эксперт.

Она также объяснила, что разобраться в себе, правильно задать вопросы о наличии признаков токсичности в жизни и круге общения и найти ответы на них помогут различные психотерапевтические методики от тренингов по тимбилдингу до индивидуальных сессий гештальт- или когнитивной терапии.

— Если вы чувствуете дискомфорт в общении с близкими или коллегами, подозреваете в токсичности окружающих или себя, обратитесь за консультацией к психологу или психотерапевту, возможно, решение ближе, чем кажется, и наладить конструктивное общение действительно можно, — заключила эксперт.

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