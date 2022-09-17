Синоптики: В ночь на понедельник в Москве выпадет до 25 миллиметров осадков

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сильные дожди ожидаются в столице в ночь на понедельник, 19 сентября. Может выпасть до 25 миллиметров осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в субботу, 17 сентября.

— В Москве осадки начнутся во второй половине воскресного дня, а наиболее сильные дожди ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник: их количество может составить до 15–25 миллиметров. При этом ветер в порывах будет разгоняться до 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Причиной ухудшения погоды специалисты назвали балканский циклон «Рейли», который повлияет и на атмосферное давление. Так, в первой половине понедельника показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что не соответствует норме почти на 20 миллиметров.

С воскресенья начнется похолодание: температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, а в понедельник — еще на пару градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал о погоде в столице на следующей неделе.