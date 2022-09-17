«Холодная, дождливая и ветреная»: синоптик Шувалов — о погоде в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе, 19–25 сентября, жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник, 19 сентября, город окажется в тыловой части южного циклона, из-за чего ожидается очень сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ближе к среде, 21 сентября, ветер сменится на северо-западный, поэтому потепление в течение недели маловероятно.

— Вся рабочая неделя (19–23 сентября — прим. «ВМ») будет с небольшими дождями и температурой днем 10–15 градусов, ночью — 3–8 градусов. То есть москвичей ожидает холодная, дождливая и ветреная неделя. Кстати, из-за ветра температура будет ощущаться на 2–3 градуса холоднее, — отметил синоптик.

О погоде на выходных, 24–25 сентября, пока говорить трудно. Но есть надежда, что дожди в эти дни обойдут столицу стороной, заключил Шувалов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» оценил опасность циклона «Квини» для москвичей.